شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يحذر من أساليب غسل الأموال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الأجهزة المعنية اتخذت خلال العقد الماضي العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة تلك العمليات والأنشطة المتعلقة بها.

وشددت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، وفقاً للبيان على توخي الحذر من الوقوع في أساليب غسل الأموال وتشجع الجميع على زيادة الوعي والمعرفة لكيلا يتم استغلالهم في تمرير هذه العمليات وما يلحقها من مساءلة قانونية.

وحذرت الأفراد من أي طلبات تتعلق باستلام أموال نقدية بغرض إيداعها في الحسابات البنكية العائدة لهم لتجزئتها وتحويلها فيما بعد إلى عدة أشخاص، فقد يكون الفرد معرضاً بسبب ذلك للعقوبة لاحتمال مشاركته في عملية غسل أموال.

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وحذرت من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين فقد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال؛ لذا تؤكد اللجنة أهمية وجود علاقة نظامية بين العميل والمستفيد، وتشجع اللجنة على تنفيذ الحوالات أو العمليات المالية من خلال القنوات الرسمية.

وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو كلتا العقوبتين.

وبحسب بيان "ساما"، أكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" أن المملكة لديها إدراك لمخاطر غسل الأموال التي تتعرّض لها وذلك من خلال تقييمها الوطني للمخاطر، كما أنه وبحسب مؤشر بازل، تُعدُّ المملكة من بين الدول الأكثر متانة في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأشار التقرير إلى أن المملكة أصدرت في بداية عام 1439هـ، أنظمة متممة للجهود السابقة، إذ تتفق الأنظمة مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" لتعكس بذلك إطاراً متيناً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوهت "فاتف" في تقريرها إلى أن المملكة تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إنه في عام 2019م، وافقت (فاتف) على انضمام المملكة لها كأول دولة عربية.