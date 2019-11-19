شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجزيرة الكويتية تتطلع لشراء 25 طائرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مروان بودي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية المدرجة بالبورصة الكويتية، إنه تم توسيع أسطول الشركة من خلال الشراء التأجيري.

وأوضح لقناة "سي إن بي سي عربية"، على هامش معرض دبي للطيران، أن الشركة تتطلع لطلبية شراء 25 طائرة، متوقعاً الانتهاء منها في منتصف العام المُقبل.

وقال إنه سيكون لدى الشركة 13 طائرة بنهاية العام الجاري، مبيناً بأن منطقة الخليج بحاجة إلى التوسع والتطوير في قطاع الطيران.

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وأشار بودي إلى وجود طلب قوي وقوة شرائية مستهلكة، موضحاً أن الشركة تتوجه لنوع الطائرات نحيفة البدن لأنها الأقل تكلفة وتخدم طبيعة عمل الطيران الاقتصادي.

كان الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران، قد قال لـ"رويترز" خلال معرض دبي اليوم، إن "الشركة لا تنوي طلب شراء طائرات خلال معرض دبي للطيران هذا الأسبوع".

وتدرس طيران الجزيرة، التي سيزيد حجم أسطولها إلى 13 طائرة هذا العام، وضع طلبية منذ أكثر من عام وأجلت مراراً الموعد المحتمل لتوقيع اتفاق.

وحققت طيران الجزيرة أرباحاً بقيمة 16.12 مليون دينار بالتسعة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بربح قدره 8.48 مليون دينار بالفترة المناظرة من العام السابق، بصعود نسبته 90 %.