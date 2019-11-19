شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع التضخم بالكويت لـ 2% في 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير حديث صادر من بنك الكويت الوطني أن يرتفع معدل التضخم في دولة الكويت ليتراوح بين 1.5 إلى 2 % في العام المقبل بنحو 1% في عام 2019.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم الأساسي يجب مراقبته على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً عند مستوى 1.7%، حيث أصبح معدل التضخم بالكويت حالياً هو الأعلى خليجياً.
وجاءت التوقعات بارتفاع معدل التضخم مع افتراض أن الضغط الهبوطي الذي يتعرض له حالياً قطاع الإسكان بدأ في الانفراج ببطء، مع استقرار معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك مصدر كبير يستدعي قلق السلطات من السياسات، فإن زيادة معدلات التضخم قد تؤدي إلى الضغط على نمو الدخل الحقيقي والبدء في التأثير سلباً على الظروف القوية الحالية التي يتميز بها القطاع الاستهلاكي.
وأوضح التقرير أن هناك أيضاً مخاطر سلبية على التضخم تكمن في تباطؤ النمو العالمي وقوة الدينار الكويتي واستمرار الأداء الضعيف لقطاع العقارات السكنية المحلي.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث أنهى الربع عند أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين وصولاً إلى 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.2% بنهاية الربع الثاني.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع مستوى التضخم خلال العام الحالي بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته البالغة 0.1% فقط في نوفمبر من العام الماضي، فإن وتيرة الارتفاع كانت مفاجئة إلى حد ما.
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