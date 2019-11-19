شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجزيرة الكويتية توقع اتفاقية مع "إيرباص" لدعم 29 طائرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة طيران الجزيرة اتفاقية جديدة مع شركة "إيرباص" التي ستزودها بدعم متكامل لأجزاء الطائرات لعدد يصل إلى 29 طائرة من طراز A320ceos وA320neos، وذلك كجزء من خدمات إيرباص.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، تم توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران صباح يوم الإثنين، من قبل رئيس مجلس إدارة "الجزيرة"، مروان بودي، والمدير التجاري لـ"إيرباص"، كريستيان شيرير.

وستقوم شركة "إيرباص" بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمة أجزاء الطائرات والتي ستشمل توفير المخزون في القاعدة الرئيسية والتخزين والخدمات اللوجستية وخدمة صيانة الأجزاء والهندسة.

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وتستعد طيران الجزيرة لاستلام طائرتين جديدتين من طراز A320neo خلال شهر نوفمبر الجاري، ليرتفع حجم أسطولها إلى 13 طائرة بحلول نهاية العام وليشمل 4 طائرات A320neo.

وستقوم الشركة باستلام طلبية جديدة من 4 طائرات A320neo خلال العام 2020.

يشار إلى أن "طيران الجزيرة" تخدم 33 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا، حيث تخدم الشركة جميع رحلاتها من مبنى الركاب T5 الخاص بها.