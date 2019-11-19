شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" الكويتية ترسي مناقصة بـ3.2 مليون دينار على "الكوت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن ترسية مناقصة بقيمة 3.24 مليون دينار من قبل وزارة الكهرباء والماء الكويتية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن المناقصة لمدة عامين، وسيكون لها أثر مالي إيجابي على الشركة.

وأوضحت أن المناقصة تتعلق بتصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وحدة حقن غاز ثاني أكسيد الكلورين بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت 7.1% في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 1.43 مليون دينار مقارنة بربح قدره 1.33 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018.