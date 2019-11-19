شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال الميل الهابط متوقعاً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 0.9836، مع التذكير بأن السعر ينحصل ضمن نطاق جانبي يتواجد مستوى مقاومته عند 0.9990، مما يعني بأن السعر قد يرتد صعوداً لزيارة هذا المستوى بعد تحقيق الهدف المقترح.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9836 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد يستهدف زيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% الذي يتواجد عند 0.9712.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9836 والمقاومة 0.9950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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