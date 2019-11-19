شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي دون المتوسط المتحرك – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب حول 0.6800 ويستقر دونه، وطالما أن السعر دون 0.6840، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.6725 وتمتد إلى 0.6670.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط