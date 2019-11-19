شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر عقود خام برنت من الثبات طويلاً فوق مستوى 62.50، ليتداول بسلبية قوية ويستقر دون هذا المستوى، حيث أجرى اختباراً لدعم القناة الصاعدة الذي يتواجد الآن عند 61.20، مما يشير إلى احتمالية التحول نحو الانخفاض، لكن بالمقابل، نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في البيع ليدعم قوة مناطق الدعم الحالية.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 61.20 أو اختراق المقاومة 62.50، مع الإشارة إلى أن كسر هذا الدعم سيدفع السعر لزيارة الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 59.60، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب بدء محاولات جديدة للتعافي وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 65.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي