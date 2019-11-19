النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 19-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط دون مستوى 57.40 متأثراً بالأنباء عن عدم التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتذبذب السعر حول المتوسط المتحرك 50، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن تستقر وجهة السعر التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أننا بحاجة لكسر مستوى الدعم 55.90 أو اختراق المقاومة 57.40 لتأكيد الاتجاه التالي.
نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 54.60 كهدف سلبي أول، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف التداولات داخل القناة الصاعدة التي تملك أهداف تبدأ عند 59.25 وتمتد إلى 60.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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