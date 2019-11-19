شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق مستوى 16.96، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل حاجز مقاومة قوية أمام التداولات اللحظية، ليوقف الارتفاع ويضع السعر تحت ضغط سلبي على المدى اللحظي، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية واضحة الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 16.75 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف الرئيسي المنتظر عند 16.33، بينما يمثل اختراق 17.10 مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مناطق 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط