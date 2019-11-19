شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مقاومة القناة الهابطة ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1447.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 1413.10 كمحطة تالية، بينما اختراق 1472.00 سيقود السعر لاختبار المقاومة المحورية عند 1489.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1480.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط