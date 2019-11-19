شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من التداولات السلبية ليختبر مستوى 1.3200 ويستقر عنده الآن، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، نحن نعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3155 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما يحتاج السعر لاختراق مستوى 1.3240 لتعزيز فرص تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.3295 وتمتد إلى 1.3380 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3295
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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