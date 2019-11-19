شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين لاختبار الدعم المحوري 108.40 ولا يزال فوقه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليصل إلى مستويات التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 109.33.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 108.40 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 107.45 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد