الجنيه الإسترليني يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 19-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مقاومة العلم الصاعد بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 كهدف رئيسي أول.
المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي للحصول على حافز إيجابي إضافي يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1.2840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2880 والمقاومة 1.3045
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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