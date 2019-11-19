شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1065، وأجرى اختباراً لأرضية الدعم التي تشكّلت فوق هذا المستوى ليبدأ بالارتفاع من جديد مع افتتاح اليوم، مما يدعم فرص استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1.1105 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1180 بشكل مباشر، بينما يمثل كسر مستوى 1.1065 عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.0995 قبل تحديد مصير وجهته التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد