شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات جديدة فى "التنمية الصناعية " لحل مشكلات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تلقت عدد كبير من الشكاوي التي تواجه المستثمرين فى بعض القطاعات خاصة ملفات الحماية المدنية والاكواد ومكاتب الاعتماد، لذلك قرر رئيس الهيئة المهندس مجدى غازى اتخاذ عدة إجراءات لحل هذه المشاكل، وتصحيح الأوضاع بعدة ملفات داخل الهيئة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أنه تقرر نقل ملفات الاكواد والحماية المدنية ومكاتب الاعتماد إلي المهندس محمد شهاب مستشار رئيس الهيئة، وتكليفه بانهاء كافة المشكلات العالقة، والتعامل مع شكاوي المستثمرين بصورة جدية وسريعة، من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وكشف المصدر، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تنهي إجراءات التعاقد مع 5 مكاتب اعتماد جديدة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية اللازمة للمستثمرين الاسبوع المقبل.

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وأشار المصدر ، إلى أن تلك المكاتب ستقدم خدماتها للمستثمرين وفقاً للضوابط الجديدة المقررة لقانون التراخيص الصناعية، علي أن تجري الهيئة توفير التدريب اللازم لتلك المكاتب حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها بشكل سريع .

وأكد المصدر، أن الهيئة تسعى لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية والبيئة، وذلك من خلال عقد عدداً من اللقاءات مع مسئولي وزارتي الداخلية والبيئة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص على المستثمرين .