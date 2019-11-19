شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء وسط تسعير المستثمرين للتطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

هذا وقد تابعنا تمديد البيت الأبيض التراخيص التي تسمح للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة الاتصالات الصينية هواوي، الأمر الذي عزز الآمال حيال حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين وعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلا أن التقرير التي تطرقت إلى قلق مسئولين في الحكومة الصينية حول عدم إلغاء الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية قد حد بدوره من الآمال حيال احتواء الحرب التجارية القائمة بين الطرفين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أفادت محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن طريق التقرير النصف سنوي للبنك المركزي الياباني حيال العملة والسيطرة النقدية بأن المركزي الياباني يمكنه أن يعمق سلبية أسعار الفائدة، موضحاً بنك اليابان من الممكن أن يعتمد تعميق المعدلات السلبية أبعد من -0.1%، ومضيفاً أنه لم يقل أن بنك اليابان يمكنه خفض أسعار الفائدة بشكل غير محدود وأنه لديه ذخيرة غير محدودة لتخفيضها.

كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا من خلال التقرير النصف سنوي لبنك اليابان حيال العملة والسيطرة النقدية لكون الاقتصاد الياباني يوفر الزخم لتحقيق هدف المركزي الياباني للتضخم وأنه سيتم مواصلة سياسات التخفيف الكمي والتيسير النقدي القوية، مضيفاً أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان يعملون على وزن التكاليف والفوائد للتخفيف الكمي والتيسير النقدي.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الخامس من الشهر الجاري والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%، وتطرق المحضر إلى استعداد صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي للتوسع في تيسير السياسة النقدية إذا ما استعدى الأمر لذلك.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليخسر 0.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,700.22، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.14% ليخسر هو الأخر 32.62 نقطة ويصل إلى المستوى 23,384.14.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.61% ليربح 23.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,931.91، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليربح هو الأخر 13.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,922.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.74% ليربح 197.94 نقطة ويصل إلى المستوى 26,879.03، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.44% ليخسر 9.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,151.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.37% ليربح 40.00 نقطة ويصل إلى المستوى 10,913.16، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 21.48 نقطة ويصل إلى المستوى 6,788.30.