شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأكد أن اسطوانة الغاز الطبيعي بالسيارات آمنة 100%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الغاز الطبيعي كوقود للسيارات آمن جداً ولا يشتعل إلا تحت تركيز بنسبة معينة لا تتوافر في الظروف الطبيعية أثناء التسريب، وفيما يخص اسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة يتساءل الكثيرين عن هل تلك الاسطوانة آمنة؟ وكانت الإجابة من الخبراء كالتالي.

أكد الخبراء انه فيما يخص اسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة التي تم تحويلها فهى مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي أو ما يعرف بصمام التسرب الزائد ومهمته غلق الاسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز الطبيعي.

وأضاف الخبراء، أن يتم اسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط يتم تصنيعها وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية، فضلاً عن أن الإسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها.

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وأشار الخبراء، الى أن اسطوانة الغاز تجتاز العديد من الإختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التى قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق.

وأكد الخبراء بالإضافة إلى ذلك، تخضع اسطوانات الغاز لإختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مراكز الإختبار المعتمدة حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشعيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة.