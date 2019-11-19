شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يوصى بالشراء بسوق المال المصرى ويتوقع تحقيق متوسط ارتفاع محتمل عند 56% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تحسن أداء الاقتصاد الكلى، واستمرار البنك المركزى فى برنامجه للتيسير النقدى بخفض أسعار الفائدة، إلا أن أداء البورصة المصرية جاء مخيبا للآمال خلال العام الجارى، ورهنت بنوك استثمار ومحللون، تعافى سوق المال المصرى باستئناف برنامج الطروحات الحكومية مطلع العام المقبل.

وأوصى بنك الاستثمار بلتون، بالشراء في السوق المصري فى عام 2020، حيث يوفر خفض أسعار الفائدة، والرؤية الأفضل للاقتصاد الكلي، ودعم القطاع الصناعي وتحسن النمو، ارتفاع محتمل قوي للأسهم في حالة تحسن مستويات السيولة.

Advertisements

ويرى بلتون، أن برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفزاً للسوق في 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية، واختار 18 سهما من بين الأسهم الـ 62 التي نغطيها في المنطقة كأسهم مفضلة لديه وهي: إيديتا، وإم إم جروب، ودومتي، والشرقية للدخان، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإكسترا، وميزان، وسي آي كابيتال، والقابضة المصرية الكويتية، والسويدي إليكتريك، وإيبيكو، وابن سينا فارنا، ومواساة، والشرق الأوسط للرعاية الصحية، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات وكريدي أجريكول مصر.

وتوقع تحقيق تلك الأسهم متوسط ارتفاع محتمل عند 56% ونمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أي بارتفاع عن متوسط الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 6%.