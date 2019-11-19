شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يهبط 0.22% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء. وانخفض نيكى 0.22 فى المئة إلى 23366.36 نقطة فى حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 فى المئة إلى 1696.86 نقطة. Advertisements

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