شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث أغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 6279 نقطة، مقتربا من مستوى مستوى المقاومة 6300 نقطة، وهو المستوى الذي فشل المؤشر في تجاوزه منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، ومازال المؤشر تتأرجح بين مستوى 6300 ومستوى 6080 نقطة حتى اختراق احدهم.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,266 بينما مستوى المقاومة هو 6,287 نقطة