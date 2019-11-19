شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 59 فلس، وذلك بعدما فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 60 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 57٫50 فلس ثم 54٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 58.2 وبين مستوى المقاومة هو 59٫50 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط