شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 16٫30 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول مما يعد اشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 15٫50 ثم 14 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط