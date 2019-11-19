شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL)يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع طيلة الشهر الحالي، حيث تراجع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 7٫70 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى له منذ بداية تداوله، مخترقا مستوى الدعم الهام عند 8 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 8.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط