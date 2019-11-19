شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 554 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 545 فلس كمستوى اول ثم 525 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 565 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 550.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 558.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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