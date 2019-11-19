شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 15٫30 فلس امس الاثنين، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من الخسائر للوصول لمستوى الدعم 14 فلس كمستوى اول ثم 12 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 17٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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