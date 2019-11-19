شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 223 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يعد اشارة ايجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 230 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 245 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 222 وبين مستوى المقاومة هو 226 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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