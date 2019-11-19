شكرا لقرائتكم خبر عن وربة كبيتل (WARBACAP) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 67 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 60 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ارتفاعا وشيكا لمستوى المقاومة 80 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 60 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 64.3 وبين مستوى المقاومة هو 69.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد