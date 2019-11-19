شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 6٫10 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 6٫15 ريال، مما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم التالي عند 5٫65 ريال. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.16 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الملاحة القطرية (QNNS)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.