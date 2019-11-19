شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 6٫10 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 6٫15 ريال، مما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم التالي عند 5٫65 ريال. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط