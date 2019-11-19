البنك التجاري (CBQK) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 19-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 4٫46 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 4٫50 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى 4٫30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫55 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.40 وبين مستوى المقاومة هو 4.50 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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