شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الفنية لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الإجراءات والشروط الفنية المتبعة عند تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن في البداية القيام بفحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، وبعد ذلك يتم التأكد من أن كفاءة محرك السيارة تزيد عن 70% وذلك من أجل القيام بتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.

وتأتي الخطوة التالية وهي القيام بتركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات حيث يتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية للحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل ، وتستغرق فترة تحويل السيارة للغاز الطبيعي من حوالي ساعتين إلى 4 ساعات بمركز تحويل السيارات للغاز الطبيعي .

أما فيما يتعلق بنظام السيارة فيكون لصاحب السيارة حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.