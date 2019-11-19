شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايزه عريس.. العاملين فى السفارات الأعلى أجرا بمتوسط 200 جنيه يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مستويات الأجور، أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تحققه القطاعات الاقتصادية في الفترات المختلفة، وحجم النمو الاقتصادي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبالتالي تشهد متوسطات الأجور والمرتبات موجات ارتفاع وانخفاض وفقا لحجم النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، وتصدر العاملين بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية قائمة الأعلى أجرا في متوسط الأجور اليومية خلال الربع الثاني من عام 2019، وبلغ نحو 212 جنيه، وحقق قفزة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، والتي كانت 102 جنيه بفارق أكثر من الضعف.

وجاء العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر في المركز الثاني، ويصل متوسط أجره اليومي لـ116 جنيه، مقارنة بـ112 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم العاملين في قطاع العقارات والتأجير ويحصلون على 104 جنيه يوميا، مرتفعا من 62 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل قطاع التشييد والبناء المركز الرابع بواقع 101 جنيه يوميا، مقابل 86 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبدءا من المركز الخامس حقق عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية ارتفاعات متقاربة في متوسط الأجر اليومي للعاملين فيه، حيث بلغ متوسط أجر العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين نحو 102 جنيه، وهو نفس المتوسط للعاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، ثم سجل متوسط الأجر في قطاع النقل والتخزين 98 جنيه، وقطاع المعلومات والاتصالات بواقع 90 جنيه، وقطاع الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة بواقع 89 جنيه يوميا.