شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمنتجعات السياحية: "فاديكو" ترفع حصتها بالشركة إلى 15.89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن رفع الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار –فاديكو، حصتها بالشركة من 13.44% إلى 15.89% وذلك بعد شرائها 9 ملايين سهم بسعر 3.08 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 27.7 مليون جنيه.

وبحسب نموذج إفصاح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، للبورصة المصرية ، أمس الاثنين، فإن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

سيطرت عمليات الشراء على تعاملات مجالس الإدارات والداخليين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نحو 5 ملايين سهم عبر عمليتين، كما اشترى مجلس إدارة شركتى أكتوبر فارما وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 390 سهما، 11 ألف سهم، على التوالى.

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كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 88 سهم، ألف سهم، 47.8 ألف سهم، على التوالى، واشترت أيضاً مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، أكتوبر فارما، 7500 سهم، 68 سهم، على التوالى.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 1000 سهم من خلال عمليتين، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 1.5 مليون سهم.