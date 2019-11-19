شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ"ماكدونالدز" يجدد ثقته في قيادة وموظفي الشركة بعد فضيحة "إيستربروك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب المدير التنفيذي الجديد لـ"ماكدونالدز" "كريس كيمبتشينسكي" عن ثقته في قيادة وحدات أقسام وموظفي الشركة مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتجاوز الازمة الأخيرة بعد إقالة المدير التنفيذي السابق "ستيف إيستبروك".



وأوضح "كيمبتشينسكي" أنه أجرى اجتماعات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في "ماكدونالدز" وناقش معهم العديد من الخطط المرتبطة بمستقبل الشركة.



وكشف في رسالة للموظفين عن أنه مكث الأسبوع الماضي في اجتماعات مع الفريق القيادي التنفيذي لـ"ماكدونالدز" والمديرين الإداريين الذين يترأسون فروع الشركة في أسواق مختلفة للحديث عن رؤيته لعام 2020 مشيرا إلى أنهم متفقون على أن الشركة في مسارها الصحيح.

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وأكد على أنه سيستمع إلى الجميع في زياراته واجتماعاته التالية ومشاكة الأفكار والآراء وحتى الانتقادات المختلفة.



وتجدر الإشارة إلى أن "ماكدونالدز" أقالت مديرها التنفيذي "إيستربروك" في وقت سابق هذا الشهر بعد اعترافه بعلاقة مع إحدى الموظفات بما يخالف سياسة الشركة.



وعلى صعيد التعاملات، في جلسة الإثنين، أغلق سهم "ماكدونالدز" على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 194.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 195.7 دولار وأقل سعر عند 193.8 دولار.