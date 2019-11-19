شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع مع ترقب مبيعات ما يسمى بـ"الجمعة السوداء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملاتت الإثنين مع إعلان شركة التجارة الإلكترونية عن عروض وخصومات وتنوع في السلع والمنتجات قبيل انطلاق موسم التسوق فيما يعرف بـ"الجمعة السوداء".



ونشرت "أمازون" على منصاتها الإلكترونية مجموعة كبيرة من السلع والتجهيزات المختلفة التي تنوي بها جذب المتسوقين خاصة من الأجهزة الإلكترونية كالمساعد الصوتي "إيكو".

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وتعد مناسبة "الجمعة السوداء" ضمن موسم العطلات والأعياد الذي يشهد مبيعات ضخمة لمتاجر التجزئة التقليدية والإلكترونية في الولايات المتحدة حيث تتنافس "أمازون" مع شركات مثل "وول مارت" و"علي بابا" وغيرها على اقتسام كعكة المبيعات في هذا الموسم.



وتواصل "أمازون" اختراق المزيد من الأسواق بمبيعاتها وعروضها الممميزة في ظل تنافسية شديدة حتى من "وول مارت" التي أعلنت مؤخراً أنها ستبذل جهدا أكبر في التواجد بمبيعاتها عبر الإنترنت لا الاعتماد فقط على متاجرها العادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 0.7% إلى 1752.5 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الإثنين عند 1753.7 دولار وأقل سعر عند 1722.7 دولار.