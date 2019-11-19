شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" ترتفع قليلاً وتواصل الإغلاق عند مستويات تاريخية غير مسبوقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم مما دفع مؤشرات الأسهم إلى أعلى مستويات تاريخية جديدة، وذلك على الرغم من عدم اليقين السائد حول المفاوضات التجارية.



وأعلن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" إجراء اتصالات وصفاها بـ"الإيجابية" مع الجانب الصيني، لكن لا تفاصيل بعد بشأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



ونقلت "سي إن بي سي" عن مصادر في بكين قلق مسؤولي الحكومة الصينية بشأن عدم إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية المفروضة.



وأجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اجتماعا مع "منوتشن" ورئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" للحديث عن الملف التجاري مع الصين والسياسة النقدية للبنك المركزي وحالة الاقتصاد.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 57.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.09 دولار وأقل سعر عند 56.6 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقا عند 62.44 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 28036 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28040 نقطة وأقل مستوى عند 27969 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 8550 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8559 نقطة وأقل مستوى عند 8503 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 3122 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3124 نقطة وأقل مستوى عند 3112 نقطة.