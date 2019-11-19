شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تسجل أدنى مستوى في شهرين بفعل التوقعات حول المحاصيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين مسجلة أدنى مستوياتها في شهرين بفعل توقعات بتحسن إنتاجية المحصول في أمريكا الجنوبية فضلا عن عدم اليقين المستمر بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتحدث خبراء في الأرصاد الجوية بأن الطقس وسقوط الأمطار في البرازيل والأرجنتين والمناطق الوسطى في أمريكا الجنوبية سوف تدعم نمو محاصيل الذرة بشكل كبير.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع المتعلق بتوقعاتها حول نمو المحاصيل الزراعية في البلاد.

Advertisements



وأظهر مسح نشرته "رويترز" بأن المزارعين الأمريكيين حصدوا 77% من محصول الذرة في البلاد كما حصدوا ما يقرب من 91% من محصول الصويا حتى أمس الأحد.



وتعرضت أسعار الذرة للضغوط أيضا بسبب عدم اليقين المرتبط بشأن مدى تقريب واشنطن وبكين وجهات النظر من أجل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بينهما مما يؤثر في الطلب على المنتجات الزراعية.



وفي بورصة "شيكاغو" للسلع، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو أربعة سنتات إلى 367.6 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن عشر من سبتمبر/أيلول.