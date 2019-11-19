«اتصالات» تضيف تطبيقاً خامساً لمحادثات الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أضافت «اتصالات» في الإمارات، تطبيق «فويس يو إيه إي» (Voico UAE) لتمكين المشتركين في خدماتها من إجراء مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة عبر الإنترنت، ليصبح التطبيق الخامس ضمن قائمة التطبيقات التي تضم BOTIM وHiU Messenger وC›ME وYZER، والتي تقدم بديلاً للتطبيقات غير المرخصة للمكالمات في الدولة مثل «واتساب» و«سكايب».

قيمة الاشتراك بالتطبيق الجديد مماثلة لأسعار التطبيقات الأخرى أي 50 درهماً شهرياً على المحمول و100 درهم ضمن الباقة المنزلية.

وقالت «اتصالات» إن تطبيق «فويس يو إيه إي» يوفر إمكانية إجراء مكالمات مرئية وصوتية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم، ويمكن تنزيل التطبيق على الهاتف المتحرك أو على سطح المكتب والتمكن من إرسال صور، ومُلصقات الرسوم المتحركة، مع إمكانية استلام الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى خدمة الترجمة المباشرة إلى أكثر من 100 لغة، ويمكن تحميل التطبيق من متجر APP STORE وGOOGLE PLAY.