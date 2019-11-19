ريم الهاشمي: وقّعنا اتفاقية مع «غرفة دبي» لتكون شريكاً رسمياً لإكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي في كلمة لها خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن توقيع اتفاقية مع غرفة دبي لتكون شريكاً رسمياً لإكسبو 2020.

وأكدت الهاشمي أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن غرفة دبي ستنظم أهم فعالياتها الثلاث الرئيسية في موقع إكسبو مشيرة إلى أن غرفة دبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو الأعمال والاستثمارات في الدولة، وأن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2019، الذي أصبح منذ اليوم منصة رائدة للتواصل بين منطقة الخليج وقارة إفريقيا على مستوى الحكومات والأعمال والأفراد. وأضحى فرصة للتفاعل على أعلى المستويات السياسية والتجارية التي تؤكد متانة العلاقات المزدهرة والتاريخية.

وفي هذا السياق، قال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى هذه الشراكة البناءة مع إكسبو، وإلى العمل معاً من أجل تكريس حضور ومكانة دولة الإمارات على خريطة الأعمال العالمية. وسننظم خلال إكسبو 33 فعالية رئيسية منها ثلاث منتديات عالمية للأعمال هي المنتدى الإفريقي، ومنتدى أمريكا اللاتينية، كما يسرني الإعلان عن تنظيم منتدى الأعمال لدول الآسيان للمرة الأولى، انطلاقاً من حرصنا على تعزيز وتطوير علاقات التجارة والأعمال مع شركائنا في القارة الآسيوية».

وأشارت الهاشمي في كلمتها إلى أن العلاقات بين الإمارات وإفريقيا ذات بعد تاريخي، فقد سعى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، لبناء علاقات الصداقة والشراكة مع الدول الإفريقية القريبة، وقد زار العديد من الدول الإفريقية ووطد العلاقات السياسية مع قادة هذه الدول خدمة لنا نحن جيل المستقبل.

وأوضحت أنه خلال هذه الاتصالات والشراكات الأولى والرؤية الثاقبة للدولة وتصميم قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخذت العلاقات الثنائية بين الدولة وإفريقيا في التصاعد والنمو وتحديد ملامح المستقبل المشترك.

وأكدت الهاشمي بأن التعاون يتخطى مجال الأعمال ليشمل الجانب الثقافي، فمن الطعام الذي نتناوله، إلى الملابس التي نرتديها والموسيقى التي نعشقها، ترتبط بشكل ما بقارة إفريقيا. فعبر إيقاعات الموسيقى الإماراتية، نستطيع سماع نبض إفريقيا. وحتى قوارب الداو، التي تبحر جيئة وإياباً من شواطئنا، تم تصنيعها نتيجة لمعارف مشتركة ما بين ساكني دول الخليج وإفريقيا، بدءاً من تصاميم القوارب إلى المواد المستخدمة في بنائها إلى الحرفيين الذين صنعوها. وما كانت هذه العلاقات لتزدهر لولا الثقة والعطاء المتبادلين ومشاركة المخاطر والأهم من ذلك يتمثل في الالتزام المشترك بالاستثمار في مستقبلنا والتصميم على إيجاد مكاننا الصحيح في عالم يتسم بالعولمة والاعتماد المتبادل على البعض.

واختتمت بالقول إن هذه الروابط القوية والقيم المشتركة هي التي تدعم العلاقة التجارية الناجحة بين الإمارات وإفريقيا والتي توفر الأسس القوية للنمو المستمر.

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تجارة دبي غير النفطية مع القارة الإفريقية ستتخطى التريليون درهم خلال الفترة التي بدأت في 2011 وحتى نهاية العام الجاري، مع وصولها إلى 926 مليار درهم خلال الفترة 2011-2018، مؤكداً أن القارة السمراء هي أحد الشركاء الأساسيين لتجارة دبي واستراتيجيها للتنوع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، أمس بدبي، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويقام على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.

ولفت الغرير إلى عمق العلاقات الإماراتية الإفريقية في كل المجالات الاقتصادية، وسعي إمارة دبي إلى توطيد تلك العلاقة؛ انطلاقاً من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودورها في تعزيز حركة التجارة الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة كبوابة للدول الإفريقية إلى كل أسواق العالم، مشيراً إلى أن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال أصبح على مدار خمس دورات منصة رائدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، ومركزاً لصياغة ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بين الدولة والقارة السمراء في مجالي الاستثمار والتجارة؛ من أجل إحداث نمو اقتصادي ملموس قائم على التعاون والشراكات الاستراتيجية الممتدة في مختلف القطاعات.

وأضاف الغرير: «لقد نجح المنتدى تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الرشيدة في تحقيق أهدافه؛ حيث بات أهم منصة عالمية تجمع تحت مظلتها أهم رؤساء الدول وصنّاع السياسات وقادة ورواد الأعمال؛ لبحث الحلول والتوجهات الرئيسية، التي تقود المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في القارة الإفريقية».

ولفت قائلاً: «تتمتع السوق الإفريقية بأهمية استراتيجية كبيرة؛ حيث نواصل متابعة المشهد التجاري في الأسواق الإفريقية الواعدة؛ بهدف تحديد فرص النمو المتاحة لأعضاء الغرفة؛ ولذلك فإننا ننظر إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، على أنها فرصة فريدة وبالغة الأهمية؛ لتعزيز وتنويع صادرات إفريقيا إلى جميع أنحاء العالم».

وأكد الغرير قدرة دبي على المساهمة باستكشاف الإمكانات الاقتصادية لقارة إفريقيا.

كما أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن قيام شراكة رسمية مع غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تعمل على إتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية، والاضطلاع بدور محوري في إنشاء روابط تعاون جديدة بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية.

وستمثل غرفة دبي، شريك قطاع الأعمال الرسمي ل«إكسبو 2020 دبي»، مجتمع الأعمال المحلي، وتدعمه في«إكسبو 2020»، الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، الأمر الذي سيساهم في ربط هذا القطاع بالشركات والمبتكرين والمستثمرين وغرف التجارة من شتى بلدان العالم؛ لفتح آفاق جديدة للنجاح التجاري على المدى الطويل.

ووقعت الشراكة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، مع حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، على هامش منتدى الأعمال العالمي، الذي يعقد خلال يومي 18 و19 نوفمبر/‏تشرين الثاني في دبي.

وعن هذه الشراكة، قالت ريم الهاشمي: تتميز دبي بكونها لا تبعد إلا ثماني ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، وتمثل استضافة «إكسبو 2020» على أرضها فرصة استثنائية؛ لربط العالم وتسهيل التعاون عبر الحدود. لطالما اضطلعت غرفة دبي بدور أساسي في تعزيز مزايا ممارسة الأعمال التجارية داخل دبي ومعها، ويمكنها الآن بفضل هذا التعاون أن تنقل دبي ودولة الإمارات إلى مستوى جديد من النجاح التجاري.