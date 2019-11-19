شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم دولي جديد لرئيس «إمباور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حضر أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، حفل أعضاء الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية في دبي؛ حيث نال تكريم المهندس داريل بويس، الرئيس الحالي للجمعية؛ تقديراً لجهوده ومسيرته الناجحة على مدى 16 عاماً، ودوره في تعزيز قطاع تبريد المناطق بالشرق الأوسط؛ من خلال إطلاق أول دليل إرشادي للجمعية في 2008، ثم الإطلاق الناجح للدليلين الإرشاديين؛ الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، والدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية في العالم خلال هذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم دولي جديد لرئيس «إمباور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.