«آيرينا»: 200 ألف وظيفة بقطاع الطاقة الشمسية 2030

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تتوقع «آيرينا» أن يصبح لدى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2030 مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالألواح الكهروضوئية بقدرة إجمالية تعادل 40 جيجاواط، وحوالي 200,000 وظيفة في قطاع الطاقة الشمسية. وستشمل وظائف الطاقة الشمسية في العام 2030 نحو 124,000 وظيفة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و50,000 وظيفة في مجال الطاقة الشمسية المركزة، و23,000 وظيفة ضمن مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة التي تعمل على أسطح المباني.

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ويُنتظر أن يدعم معرض ومنتدى الطاقة الشمسية هذه القفزة الواسعة المتوقعة عندما يعود مطلع العام القادم إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، التي تُعدّ أكبر سوق للطاقة الشمسية في المنطقة.

ويقام هذا الحدث المتخصص تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، المنصة العالمية التي ترمي إلى تسريع التنمية المستدامة في العالم، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة بين 13 و16 يناير 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكّد غرانت توختن، مدير فعاليات المجموعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن معرض ومنتدى الطاقة الشمسية سوف يجمع بين أبرز موردي تقنيات الطاقة الشمسية في العالم والجهات الحكومية المعنية وقادة الفكر، في ضوء زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، وقال: «يمكن لزوار الحدث الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في الطاقة الشمسية والحصول عليها في أسواقهم والتواصل مع أصحاب مشاريع الطاقة الشمسية للتعرف منهم إلى أفضل الممارسات في هذا المجال».