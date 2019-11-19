«ديجيتال نكست» 2019 تنطلق في أبوظبي 8 و9 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة الحكومية المعنية بقيادة مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي، عن إطلاق قمة «ديجيتال نكست» والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي في الفترة بين 8 - 9 ديسمبر المقبل.

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وتعقد قمة «ديجيتال نكست»، على مدى يومين، برعاية هيئة أبوظبي الرقمية، وبتنظيم من شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط،» في فندق جميرا- أبراج الاتحاد في مدينة أبوظبي. ويهدف هذا الحدث الأول من نوعه، والذي ينطلق تحت شعار «تمكين حكومات المستقبل»، إلى تحليل ودراسة وفهم الدور الذي يقوم به التحول الرقمي في تشكيل الطرق التي تتبنى بها حكومات العالم تقنيات مبتكرة لتحقيق التميز.

ويتوقع أن يحضر القمة أكثر من 1000 مشارك و40 متحدثاً رفيعي المستوى و30 من الرعاة والشركاء الداعمين، بالإضافة إلى 200 مستشار حكومي وصانع سياسات.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية : «نشهد حالياً ثورة رقمية غير مسبوقة تمس كافة جوانب حياتنا. فاليوم تتم كتابة مستقبلنا الرقمي بأدوات جديدة تعيد تشكيل آفاق تفاعلنا مع الحكومات وقطاع الأعمال ومع بعضنا».