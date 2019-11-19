«سياحة عجمان» تربط خدماتها ببوابة الدفع الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن ربط الخدمات الرقمية لدائرة التنمية السياحية في عجمان ببوابة عجمان للدفع الذكي.

وقال: «إن إطلاق بوابة عجمان للدفع الذكي التي تقدم خيارات وقنوات دفع متنوعة جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها دائرة المالية في عجمان والرامية إلى تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية والارتقاء بمقوّماته على كافة الصعد. ونظراً إلى أن بوابة عجمان تلبي احتياجاتنا وتطلعاتنا المستقبلية، فإننا نفخر بكوننا شريكاً أصيلاً يسهم في تحقيق أهداف البوابة».

وأضاف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: «تعمل دائرة التنمية السياحية في عجمان على ترسيخ مكانة الإمارة في مجال التحول الرقمي وتسليط الضوء على النموذج الريادي للقطاع الخدمي الحكومي في الإمارة والذي لا يأتي إلا بتضافر الجهود والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية في إمارة عجمان. لذلك، توفر الدائرة جميع خيارات وقنوات الدفع التي تقدمها بوابة عجمان للدفع الذكي والتي تتميز بالسهولة والراحة وتمثل خطوة مهمة في مجال تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور».

وقالت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية: إن هذا التعاون المشترك جاء تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة والذي من شأنه أن يدعم خطة التحول الرقمي للإمارة، حيث إن بوابة عجمان للدفع الذكي وهي بوابة الدفع الموحدة للإمارة جاءت لتقدم خيارات وقنوات دفع متعددة تسهم في توفير الوقت والجهد الأمر الذي يضمن سهولة تقديم الخدمات للجمهور.

وأكدت أن هذا النوع من المشاريع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في الإمارة، وسيتم في المرحلة المقبلة الإعلان عن ربط المزيد من الجهات الحكومية بالبوابة .