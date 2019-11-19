استعراض آفاق تعزيز دور السياحة المستدامة في دعم الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة،، استضافت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» أمس فعاليات الدورة السادسة من «منتدى الضيافة بالشارقة» بحضور نخبة من الخبراء والرواد المحليين والعالميين لاستشراف آفاق جديدة لإعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي من منظور الاستدامة. ويندرج الحدث، الذي أقيم في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» تحت شعار «السياحة المستدامة محور لدعم الأعمال».

جاء تنظيم المنتدى في إطار الجهود المستمرة لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دفع مسيرة تطوير البنية التحتية والمرافق في قطاع السياحة المحلية، الذي أصبح اليوم من أكثر القطاعات جذباً لرواد الأعمال والمستثمرين عالمياً.

وتشهد الشارقة نمواً متسارعاً في قطاعات اقتصادية متعددة، وفي مقدّمتها قطاع السياحة والضيافة الذي يبرز كأحد روافد النمو والتنويع الاقتصادي، مدفوعاً بالتطور اللافت على صعيد تطوير البنية التحتية التي تستقطب حالياً آلاف المستثمرين والشركاء ورجال الأعمال والمهتمين، في ظل الجهود المستمرة من حكومة الشارقة لتحقيق «رؤية الشارقة السياحية 2021» الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية لتصل إلى 10 ملايين زائر بحلول العام 2021. ولقد شهدت أجندة الحدث مناقشات موسعة حول سبل تعزيز دور السياحة المستدامة في دفع عجلة تطوير منتجات وخدمات السياحة .وانطلق جدول الأعمال بكلمة افتتاحية للمنتدى ألقاها خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتم تسليط الضوء فيها على أهمية تطوير قطاع السياحة والضيافة والسفر من خلال تبني توجهات واستراتيجيات مبتكرة ضمن محور الاستدامة والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، وتبعتها كلمة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، حول قطاع السياحة الذي بات من أهم القطاعات الحيوية في المنطقة ودولة الإمارات بالتحديد والذي يدعم بدوره الاقتصاد العالمي ويعد محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، ثقافياً واقتصادياً، وتعد السياحة المستدامة من المحاور التي تتبناها الدولة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها رافداً حيوياً يدعم الاقتصاد الوطني. واختتم أن مساهمة قطاع السياحة والسفر بلغ 11.1 % من الناتج المحلي أي ما يعادل 164 مليار درهم خلال 2018.

تلتها الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان «السياحة المستدامة أداة لخلق الفرص ومعيار قياسي لبناء منتجات مربحة ومسؤولة».

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، بأنّ اختيار «السياحة المستدامة محور لدعم الأعمال» شعاراً للدورة السادسة من المنتدى يأتي انطلاقاً من ضرورة ترسيخ مفهوم وممارسات الاستدامة في القطاع السياحي والتي تعتبر في مقدمة الاتجاهات العالمية السائدة، لافتاً إلى أنّ المنتدى نجح في جمع الخبراء والرواد المحليين والعالميين لبحث أفضل الخطط والتوجهات التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة القطاع، فضلاً عن استشراف فرص جديدة لدعم النشاط السياحي والاقتصادي.