«دبي للأمن الإلكتروني» ينظم قمة الذكاء السيبراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني الدورة الثالثة من قمة (IEEE) للذكاء السيبراني لعام 2019، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأمن السيبراني»، الخميس الماضي 14 نوفمبر/‏تشرين الثاني في قاعة «جودولفين»، بجميرا أبراج الإمارات، و يستهدف المؤتمر التوعية بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تُسهم في تطوير تكنولوجيا الأمن الإلكتروني؛ لتحقيق رؤية دبي المستقبلية بالتحول الرقمي الآمن، وذلك بالتعاون مع «هيئة تنظيم الاتصالات»، و بحضور عدد كبير من المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية والجامعات المختلفة في الدولة.

وتضمن المؤتمر عدداً من المحاضرات التي قدمها مختصو تكنولوجيا المعلومات، وشملت عناوينها «تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن الرقمي»، «وسائل الكشف عن الفيديوهات المفبركة في عصر تقنية ال(ديب فيك)»، «تأثير شبكة 5G

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على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي»، «استغلال وسائل الذكاء الاصطناعي لإخفاء البرمجيات الخبيثة»، «كيفية تطوير برامج أمن إلكتروني فعالة للكشف عن البرمجيات الخبيثة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وغيرها من المواضيع المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

و قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال افتتاحه المؤتمر: «إن تنظيم مركز دبي للأمن الإلكتروني لهذا المؤتمر، يأتي انطلاقاً من استراتيجية المركز المتمثلة في عقد مؤتمرات ومنتديات ريادية على مستوى عالمي بمجال الأمن السيبراني».

وأضاف الشيباني أن الإمارات تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، أن تكون الأفضل بين دول العالم في مختلف المجالات، وذلك عبر تعزيز وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن قمة (IEEE) للذكاء السيبراني، من شأنها تطوير الوعي المعرفي بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، و التعريف بتحديات الأمن الرقمي، وذلك من خلال المحاضرات والورش، التي يحاضر فيها كبار الخبراء.