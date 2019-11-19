840 مواطناً شاباً يعملون في «الإمارات العالمية للألمنيوم»

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس، أن عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم استقبل 70 موظفاً إماراتياً جديداً من الشباب في أول يوم عمل لهم، حيث تعمل الشركة على تسريع وتيرة التوطين فيها.

وبانضمام الموظفين الجدد، ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً في الشركة إلى أكثر من 840 موظفاً شاباً. ويلتحق الموظفون الجدد ببرامج تدريب الكوادر الوطنية، التي تسعى إلى إعداد الشباب الإماراتي لتولّي المناصب الفنية والتشغيلية في الشركة.

والجدير بالذكر، أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لديها التزام راسخ منذ عقود بتطوير الكوادر المحلية، كما تمتلك أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة إماراتية كبرى.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل تطوير الكوادر المحلية إحدى الدعائم الأساسية لنجاح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى الأربعين عاماً الماضية، ونحن ملتزمون كل الالتزام بدعم أهداف» رؤية الإمارات2021 «والتي تهدف إلى تسخير الإمكانات الكاملة للكوادر الوطنية. يسعدني الترحيب بهؤلاء الشباب، وأنا على يقين تام بأنهم سيؤدون دوراً جوهرياً في استمرار نجاح الشركة في العقود المقبلة. لقد عادت بي الذاكرة 34 عاماً حين انضممت للعمل إلى الشركة، وأنا في ريعان الشباب».

وقال د. علي الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي- عمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نركز في شركتنا على تطوير القدرات الفنية والقيادية لدى الشباب الإماراتي لتمكينهم من مواجهة التحديات والمساهمة في تنويع اقتصاد دولة الإمارات. وتتماشى برامجنا التدريبية مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة».

يعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1100 مواطن ، منهم أكثر من 500 مواطن في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يشار إلى أن المواطنين الإماراتيين يشغلون أكثر من 40% من إجمالي المناصب العليا البالغة 255 وظيفة.