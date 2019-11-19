شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل التركية رغم خفض الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد الإحصاءات التركي إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر / تشرين الأول إلى 142810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ. وتراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلاً أيضا عن سبتمبر. كان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو / تموز لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.(رويترز)

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