شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وباول وجهاً لوجه لبحث وضع الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سي إن بي سي»، إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اللذين كانا على خلاف بشأن السياسة النقدية، التقيا أمس الاثنين، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية، وفقاً لبيان صادر عن «الفيدرالي».
وأوضحت الشبكة، أنه تمت مناقشة وضع الاقتصاد الأمريكي بشكل موسع، بحضور وزير الخزانة ستيفن منوشين، إضافة إلى النمو واتجاهات التوظيف والتضخم. وأشار «الفيدرالي» في بيانه، إلى أن «تصريحات باول أثناء اللقاء جاءت مشابهة لتصريحاته في جلسات استماع الكونجرس الأسبوع الماضي». بدوره، أكد ترامب عبر تويتر، أن الاجتماع «كان جيداً».
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