مبارك المنصوري: يتوجب علينا تطوير آليات ونظم العقوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختُتمت القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019، والتي نظّمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ حيث جدّد الأخير التزامه الراسخ بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية؛ من خلال تعزيز مستويات الوعي، وتطوير آليات ونظم العقوبات.

هذا وقد حثّت القمة الأوساط المالية في دولة الإمارات على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات، وفرض ضوابط أكثر دقة وتطوراً من الناحية التقنية.

واستقطبت القمة على مدار يومين أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من السلطات الاتحادية الإماراتية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وملحق الخزانة الأمريكية.

وناقش الحاضرون موضوعات مهمة؛ أبرزها: التوجهات الناشئة في الإرهاب، وسبل توظيف التكنولوجيا في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية.

واختتم مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالقول: «نسعى من خلال هذه القمة إلى تأكيد التزامنا بمكافحة الإرهاب، وحثّ المؤسسات المالية على تحديد أفضل السبل؛ لتعزيز معارفهم في هذا المجال، وتطوير آليات وأطر رصد التمويلات. فدولة الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات، وبالتالي علينا ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة؛ لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب. وقد وفّرت القمة هذا العام منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص؛ للتعاون وتبادل الخبرات مع الأوساط المالية وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الدولية؛ لحماية دولتنا من أي تهديدات ومخاطر».

وسيُطلق المصرف المركزي بعد انتهاء أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019، آلية جديدة؛ لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.

ويلتزم المصرف المركزي بمكافحة تمويل الإرهاب، ويحرص أيضاً على ضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات.