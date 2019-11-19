افتتاح «نوفوتيل» أول فنادق الفئة المتوسطة في «دبي الطبية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن فندق «نوفوتيل بر دبي» عن افتتاح أبوابه رسمياً خلال حفل مميز أقيم ليلة أمس الأول، ليشكل أول فندق 4 نجوم من الفئة المتوسطة في «مدينة دبي الطبية».

جاء الإعلان من قبل الشيخ عبدالله المبارك الصباح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «الشركة العملية للفنادق» المالكة للوجهة الجديدة، وشهد الافتتاح حضور أكثر من 200 شخصية مرموقة على مستوى الإمارات، من بينها ذياب فرحان الرشيدي، قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية؛ ورجاء ربيعة، القنصل العام لفرنسا في دبي؛ وإيان هاليداي، القنصل العام لأستراليا في دبي.

يضم «نوفوتيل بر دبي» 219 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مرافق الصحة والعافية والأنشطة الترفيهية، بما يشمل مركزاً للياقة البدنية متكامل التجهيزات، وحوض سباحة خارجي يمكن ضبط درجة حرارته، بالإضافة إلى جلسات التدليك العلاجية. وينفرد «نوفوتيل بر دبي» بكونه الفندق الوحيد لعلامة «نوفوتيل» في دولة الإمارات، الذي يحتوي على جاكوزي خارجي في الشرفة الخاصة بالجناح التنفيذي.